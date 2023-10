ELEZIONI PROVINCIALI, SPUNTANO I PRIMI NOMI: C’E’ IL CONSIGLIERE DI SALERNO ANTONIO FIORE

Antonio Fiore, consigliere comunale di Salerno, eletto nella lista dei Progressisti, piu’ di una volta in odore di ottenere un incarico all’interno della Giunta del Sindaco Vincenzo Napoli, è il primo nome che, già in questi giorni, viene fuori per una candidatura al Consiglio Provinciale. Fiore, figlio dell’ex assessore e consigliere regionale Nello, potrebbe essere il candidato di un importante pezzo di maggioranza del Consiglio Comunale di Salerno: l’obiettivo sarebbe quello di creare un contrappeso, politico e territoriale, alla Presidenza di Franco Alfieri, con un nome sul quale far confluire molti consensi, di sindaci e di consiglieri comunali, di tutta la Provincia di Salerno.

