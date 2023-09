ELLY SCHLEIN: “FAREMO DI TUTTO PER FERMARE APPROVAZIONE AUTONOMIA DIFFERENZIATA”

La segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, spiega ad “Avvenire” che fine ha fatto il tavolo delle riforme: “Noi quando il governo ci ha invitato al confronto abbiamo chiarito che si parla di riforme istituzionali non senza una moratoria sull’autonomia differenziata (che non essendo una riforma costituzionale non rientrava nel tavolo), la quale inciderebbe in modo devastante sul nostro Paese”.

“Basta guardare – aggiunge – le diverse aspettative di vita di un bambino che nasce a Reggio Calabria e di uno che nasce a Bologna. Noi faremo di tutto per ostacolare questo progetto che spaccherebbe il Paese. Poi la riforma costituzionale della maggioranza stravolge la forma di governo, indebolisce il presidente della Repubblica e non rafforza i poteri del Parlamento”.