SALERNO. PIETRO COSTABILE (GIOVANI FI): “SICUREZZA, TELECAMERE E VIGILI DI QUARTIERE PER LA CITTA’ “

“In questi giorni la città di Salerno sta registrando un aumento esponenziale di rapine e reati predatori che, spesso, vedono vittima i Commercanti della nostra città. Dinanzi a questo fenomeno, come Forza Italia Giovani, non possiamo rimanere in silenzio e, confermando la piena fiducia ed il pieno sostegno a tutti gli uomini delle Forze dell’Ordine, dobbiamo rimarcare come nel sistema sicurezza della città di Salerno il Comune debba e possa fare qualcosa in piu’.”

E’ quanto dichiara Pietro Costabile, Responsabile Provinciale di Forza Italia Giovani.

“Mancano, a nostro giudizio,” continua Costabile ” gli strumenti che possano rappresentare un deterrente per chi intende delinquere e farlo proprio ai danni dei commercianti: l’installazione di un sistema completo e segnalato di video sorveglianza, lungo le principali arterie della città, sarebbe, di certo, efficace per rendere piu’ sicure le nostre strade. C’è, poi, il tema di come vengono utilizzati le donne e gli uomini della Polizia Municipale: al Sindaco ed all’Assessore alla Sicurezza Tringali chiediamo di prendere in ipotesi la possibilità di creare apposite pattuglie a piedi che siano in grado di verificare il rispetto del codice della strada ma anche evitare che siano commessi reati ai danni di commercianti e cittadini.”