ENRICO LETTA E LA SFIDA NEL COLLEGIO DI SIENA: “SE PERDO, MI DIMETTO”

Enrico Letta ha fregato sul tempo Giuseppe Conte: candidandosi con il Partito Democratico nel collegio uninominale di Siena, il Segretario Nazionale del PD ha giocato di anticipo per un suo rientro in Parlamento, provando a giocare la partita del Quirinale dal di dentro. Una sfida che, in apparenza, sembra facile, considerato che la Toscana è stata sempre una terra vicina al centro sinistra ma nel Collegio che aveva eletto, nel 2018, l’ex Ministro Padoan, oggi alla guida di Unicredit, potrebbero arrivare anche candidature di disturbo come quella di Italia Viva e dello stesso Movimento 5 Stelle. Intanto, quasi a voler intimorire alleati e dirigenti di partito, Enrico Letta, in alcune interviste rilasciate nei giorni scorsi, è stato categorico: “Se perdo le suppletive di Siena, mi dimetto da Segretario del Partito Democratico”.

Share on: WhatsApp