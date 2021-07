SALERNO. ANGELO TOFALO: “LA LISTA DEL M5S CON IL NUOVO LOGO ALLE COMUNALI 2021”

Il parlamentare del Movimento 5 Stelle Angelo Tofalo torna a ribadire – forse per rassicurare qualcuno – che il M5S sarà presente alle prossime elezioni comunali 2021 di Salerno. E lo farà con il nuovo logo, quello che riporta la scritta 2050. Tofalo, che da tempo è al lavoro per la composizione di una lista da presentare alle prossime elezioni comunali, adesso attende anche l’esito del voto sul nuovo statuto, cosi’ come riscritto da Giuseppe Conte.

“Il MoVimento 5 Stelle sarà presente alle prossime Amministrative a #Salerno con nuova linfa e tanta energia innovativa ma soprattutto con un nuovo simbolo.

Con Giuseppe Conte alla guida, rinnovando e rilanciando quell’antico progetto disegnato e pensato da Beppe Grillo Gianroberto Casaleggio , siamo pronti a lanciare un patto civico che potrà raccogliere tutte le nuove amiche ed i nuovi amici che vorranno camminare con noi per portare la città fuori dall’ormai vecchia ed obsoleta narrativa del regime deluchiano.”

Tutti insieme, possiamo davvero farcela!