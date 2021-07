IN ARRIVO IL DECRETO GREEN PASS E LA PROROGA DELL’EMERGENZA AL 31 OTTOBRE

Da oggi e fino a mercoledi’ sono in programma numerosi riunioni prima tecniche e poi politiche per mettere a punto il Decreto Legge, che entrerà in vigore il 1 agosto, sull’utilizzo del Green Pass e sulla proroga dello stato di emergenza – caso unico in tutto il mondo – fino al 31 Ottobre. E sulla questione dei limiti per chi non possiede il Green Pass si gioca l’ennesima battaglia politica all’interno della maggioranza del Presidente Mario Draghi: la Lega di Matteo Salvini si è già detta contraria ad una applicazione troppo rigida del Green Pass ma pare essere una voce isolata in tutto il Governo. Cosa farà Matteo Salvini ? Voterà, ancora una volta, a favore o prenderà le distanze da Draghi ? Certo, nei prossimi giorni ci sarà anche l’avvio della discussione sulla Riforma della Giustizia per la quale il M5S ed il neo capo politico Giuseppe Conte hanno annunciato di voler dare battaglia per modificarne i cardini essenziali. Ed allora Salvini si troverà chiuso a destra da Giorgia Meloni – che senza problemi si schiererà contro il Green Pass – e a sinistra dalla opposizione di Giuseppe Conte.

Share on: WhatsApp