ENZA CAVALIERE (DE LUCA PRESIDENTE) APRE IL SUO COMITATO A NOCERA INFERIORE

Dalla Valle dell’Irno all’Agro: prosegue, senza sosta, la campagna elettorale di Enza Cavaliere, candidata al Consiglio Regionale con la lista De Luca Presidente: questa sera a Nocera Inferiore l’assessore del Comune di Mercato San Severino ha aperto il suo comitato elettorale in vista delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre. Intanto, proprio nel pomeriggio di oggi, è arrivato anche il sostegno pubblico di Enzo Bennet a favore della candidatura di Enza Cavaliere.

Ecco quello che scrive Enzo Bennet: ” Qualità umane. Senso di appartenenza. Capacità politica ed amministrativa. Sono queste le doti che riconosco e trovo in Enza Cavaliere, amica prima, compagna di avventure politiche poi. Enza possiede le qualità di una donna-madre-moglie che riesce a conciliare i tempi della famiglia con quelli del lavoro e dell’impegno civico. Enza, però, è anche donna fortemente legata al suo territorio, alle tradizioni ed ai costumi della nostra Mercato San Severino. Infine la donna che fa politica e che amministra: sempre dalla parte dei cittadini; ogni singolo provvedimento assunto per la propria comunità. Sono queste alcune delle ragioni che, oggi, mi portano a sostenere in maniera convinta la sua candidatura al Consiglio Regionale con De Luca Presidente. Io voterò Enza Cavaliere e Vi chiedo di farlo insieme a me.”