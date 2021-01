ESPOSITO (FDI) A CONFINDUSTRIA E SINDACATI: “LAVORIAMO PER IL FUTURO DELLA ZONA INDUSTRIALE”

Una lettera pubblica, indirizzata al Neo Presidente di Confindustria Salerno Antonio Ferraioli ed ai Segretari Provinciali di CGIL, CISL e UIL per riavviare un dibattito, da troppo tempo sopito, sul tema dello sviluppo manifatturiero nella Zona Industriale di Salerno. E’ questo il tema che Gennaro Esposito, Coordinatore del Collegio per Fratelli d’Italia ed indicato dal partito di Giorgia Meloni quale candidato sindaco per il Comune di Salerno, lancia all’interno di una lettera.

“Nella mia qualità di Coordinatore Politico del Collegio Elettorale che ricomprende la Città di Salerno, alla vigilia di una tornata elettorale molto importante per il futuro del nostro territorio, ho ritenuto doveroso indirizzare una lettera ai principali protagonisti del mondo economico, dalla parte datoriale come da quella dei lavoratori, nella quale esprimere paure e speranze per il futuro economico della nostra Terra.

Proprio in una fase in cui il dibattito sui temi dovrebbe prevalere sulle polemiche, ho dovuto registrare, mio malgrado, la totale assenza dal confronto politico cittadino dei temi della Produzione, dell’Insediamento di nuove attività produttive, della decisione definitiva sul futuro della Zona Industriale di Salerno.

Saluto con piacere, oltre le parti ed i partiti, l’inserimento di Salerno nella Zona Economica Speciale, con le condizioni di vantaggio che ne derivano, ma credo, e da qui nasce l’esigenza di questa lettera appello, che sia il momento di fare scelte chiare, coraggiose e lungimiranti.

Nei prossimi mesi le risorse del Recovery Fund inizieranno a sviluppare effetti sui territori della nostra nazione ed è ovvio che un seme verrà piantato, con maggiore facilità, dove si trova un terreno fertile: rendiamo la Città di Salerno appetibile per chi intenda investire nel settore della Produzione e facciamolo ponendo un particolare interesse al settore della Ricerca Sanitaria e dello Sviluppo di nuove soluzioni alle esigenze che arrivano dal mondo della sanità.

Alla nostra Zona Industriale, dove ci sono numerosi contenitori abbandonati ma anche un sistema perfettamente funzionante di collegamento e di viabilità, serve una concreta eliminazione dei vincoli della burocrazia locale che rendono complesso l’iter per la nascita di nuove aziende: meno carta bollata, piu’ lavoro; meno procedimenti, piu’ occupazione; meno regole inutili, piu’ sviluppo.

Accanto a questo, la futura Amministrazione Comunale, qualunque essa sia, dovrà adottare, in proprio, ogni provvedimento di natura fiscale per agevolare la nascita di nuove esperienze produttive, valutandone, ovviamente, la serietà dei progetti, la durata dell’investimento, la ricaduta occupazionale sul territorio.

Si tratta di una scelta che appartiene al mondo della politica, è chiaro ma Voi che rappresentante migliaia di imprenditori del nostro territorio e migliaia di lavoratori, sempre piu’ spesso preoccupati da un futuro dai colori incerti, potete svolgere, ai vari livelli istituzionali, una importante “moral suasion”, finalizzata a creare le condizioni perché la città di Salerno possa ambire a diventare un Polo della Produzione di Qualità e dell’Innovazione.

Conosco la Vostra sensibilità e la Vostra passione alla quale, in maniera discreta, affianco il mio impegno politico, oltre ogni bandiera di appartenenza: portiamo, insieme, avanti questo progetto per il bene di questa città e dei suoi giovani che potranno costruire un futuro dignitoso, senza dover fare ricorso ai viaggi della speranza.”