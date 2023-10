ETTORE ROSATO LASCIA ITALIA VIVA E STRIZZA L’OCCHIO A FORZA ITALIA

L’ex Coordinatore Nazionale di Italia Viva Ettore Rosato, uno degli uomini piu’ vicini a Matteo Renzi, ha annunciato il suo addio al partito, lasciando intendere che, a breve, per lui ci sarà una nuova esperienza politica. Una notizia che, da tempo, era nell’aria e che, gioco delle coincidenze, è arrivata proprio nel giorno in cui Forza Italia, da Paestum, ha annunciato un nuovo sistema ed un nuovo metodo di funzionamento interno. Rosato, per il momento, non ha ancora deciso quale idea politica sposare ma, secondo molti – con tanto di rumors proprio nella convention di Paestum – l’ex Coordinatore Nazionale di Italia Viva starebbe pensando proprio a Forza Italia.

Share on: WhatsApp