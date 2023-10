NOI PER FISCIANO: “CI CHIEDONO DI CHIARIRE ? NOI, LIBERI DI ESPRIMERE OPINIONI”

“E’ doverosa, da parte del gruppo di maggioranza “Noi per Fisciano”, una risposta al comunicato dell’altro gruppo di maggioranza, del quale abbiamo appreso la diffusione con non poco stupore.

Il gruppo Noi per Fisciano è un gruppo nato in seno alla maggioranza a causa della mancanza di dialogo con la giunta. Troppe decisioni infatti sono state assunte senza la corretta e democratica condivisione con la maggioranza tutta, decisioni tra l’altro che non hanno giovato al benessere del nostro Comune, comportando ritardi, rallentamenti dell’azione amministrativa e della macchina comunale.”

Lo scrivono in una nota diffusa alla stampa i Consiglieri Comunali Cavaliere, Guacci e Prudente del Gruppo Noi per Fisciano.

Il nostro dovere di consiglieri comunali ci obbliga a porre in essere il controllo e il monitoraggio dell’azione di governo della giunta, cosa non facile, atteso che proprio dal giorno della nascita del nostro gruppo, non abbiamo più avuto l’opportunità di partecipare alle riunioni della maggioranza ovvero il luogo in cui si discutono e affrontano i temi, gli argomenti e i programmi principali dell’azione politica dell’amministrazione, cosa che invece ci auguriamo avvenga d’ora in avanti!

Con tale comunicato il gruppo “ Insieme per Fisciano” chiede a noi di chiarire “ nelle sedi opportune” la nostra posizione. In verità, noi lo abbiamo ampiamente fatto nell’unica sede più consona, ovvero quella dell’ultimo Consiglio Comunale, durante il quale, in linea con tutta la maggioranza, abbiamo con libertà e coraggio espresso le nostre riserve, approvando comunque un bilancio contraddistinto da un ritardo inaccettabile, con non poche conseguenze sull’azione politica e amministrativa dell’Ente.

Il nostro gruppo, con libertà morale ed intellettuale e con senso di responsabilità politica verso i cittadini di Fisciano, ha sempre scelto di esprimersi liberamente su ogni questione facendo emergere la propria posizione. Probabilmente per il gruppo “Insieme per Fisciano” il solo fatto di esprimere dubbi, perplessità o semplicemente libertà di pensiero, comporterebbe la scelta di stare in un posto diverso dalla maggioranza? La nostra coerenza invece ci obbliga a rimanere all’interno della squadra di governo non per opportunità ma al fine di svolgere al meglio il nostro ruolo, nel miglior modo possibile a garanzia dei cittadini rispettando il programma elettorale e di governo!