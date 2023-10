GIOVANNI GUZZO: “TERZO MANDATO DE LUCA, MANTENIAMO ALTO IL LIVELLO DEL CONFRONTO”

Giovanni Guzzo, Vice Presidente della Provincia di Salerno, esponente del Partito Democratico, si schiera dalla parte di Piero De Luca per lanciare una vera e propria battaglia politica, per il terzo mandato di Vincenzo De Luca in Regione Campania.

“Se si tratta di lasciare ai cittadini la libertà di decidere,” scrive Guzzo, ” io sono favorevole a eliminare il limite dei due mandati, e vale sia per i sindaci che per i presidenti di Regione. Mantenerlo significa limitare l’elettorato attivo, e i cittadini elettori devono poter scegliere liberamente da chi farsi amministrare, ma anche l’elettorato passivo, perché sbarrare la strada ad amministratori che hanno dimostrato di essere capaci? Sono argomenti che vanno affrontati con buonsenso, che significa innanzitutto partire da un confronto sereno. E un pizzico di sano pragmatismo non guasta. Affrontare il tema facendone questioni di principio, in questo momento, è fare un’operazione di autolesionismo che si tradurrebbe in un regalo alla destra.”