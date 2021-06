EUROPARLAMENTO, LA FUGA DALLA LEGA DEGLI ELETTI NELLA CIRCOSCRIZIONE SUD

Tre europarlamentari, eletti con la Lega alle ultime Europee del 2019 nella Circoscrizione Sud, nell’arco di pochi mesi hanno lasciato il partito di Matteo Salvini per approdare a Forza Italia o Fratelli d’Italia. Tre casi registrati a pochissima distanza di tempo che creano un caso politico all’interno della Lega che, nonostante tutto, continua ad incontrare enormi difficoltà di radicamento in una parte del paese.

Il primo, in ordine di tempo, a mollare Matteo Salvini è stato il pugliese Andrea Caroppo, uno dei fedelissimi del Carroccio: dalla Lega a Forza Italia, transitando per il Gruppo dei non iscritti.

Poi è stata la volta di Vincenzo Sofo, milanese di nascita, calabrese di origini, che dopo l’elezione al Parlamento Europeo, ha deciso di lasciare Matteo Salvini e di sposare il progetto politico di Giorgia Meloni.

Adesso è toccato alla campagna Lucia Vuolo, riferimento in Provincia di Salerno di pezzi importanti del gruppo dirigente della Lega, che, proprio nella giornata di ieri, ha annunciato il suo passaggio nel gruppo dei non iscritti, con direzione Forza Italia.