SAN CIPRIANO. IL CAPO DELL’OPPOSIZIONE CHE VACCINA IL SINDACO, LA POLITICA AI TEMPI DEL COVID

E capita anche questo. Capita che nel Comune di San Cipriano Picentino, il piccolo centro dei Picentini, il consigliere comunale dell’opposizione, infermiere professionale nella vita di tutti i giorni, procede a vaccinare il suo avversario della campagna elettorale, il Sindaco in carica. E cosi’, nell’atto di una rinascita che interessa tutto il Paese, anche le distanze politiche vengono messe da parte per consentire, in tempi rapidissimi, una campagna di vaccinazione veloce ed estesa. Protagonisti del simpatico ma simbolico siparietto il consigliere comunale Massimo Zoccola ed il sindaco Sonia Alfano. Fatto il vaccino, adesso all’orizzonte ci sono i prossimi consigli comunali…

