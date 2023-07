EUROPEE 2024. ELLY SCHLEIN CAPOLISTA IN TUTTA ITALIA. E CHIEDERA’ DI CANDIDARSI ANCHE A DE LUCA

Elly Schlein, sul modello Berlusconi, pronta a candidarsi capolista in tutte le circoscrizioni per le Europee del prossimo 9 Giugno 2024. E la Segretaria Nazionale del Partito Democratico sarebbe pronta a chiedere di fare lo stesso a tutti i maggiori riferimenti del PD sui territori, a cominciare dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Una sfida a colpi di preferenze ma, a ben guardare, anche uno stratagemma per mantenere compatto il partito e per costringere tutti a correre per la campagna elettorale piu’ importante del suo mandato da Segretaria del PD, perchè è chiaro a tutti che un flop alle Europee del prossimo anno metterebbe in discussione, a poco piu’ di un anno dall’elezione, il ruolo di Elly Schlein. De Luca candidato ? Chissà, certo che la sua candidatura metterebbe in difficoltà altri, come ad esempio chi, dal Partito Democratico della Campania, attendeva le Europee per un ritorno alla politica attiva (leggi pure Lello Topo), ma la sfida servirebbe anche a legittimare una richiesta per il terzo mandato in vista delle Regionali del 2025.

