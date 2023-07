ATTILIO PIERRO (LEGA): “DON CIOTTI OFFENDE SICILIANI E CALABRESI CON SUE PAROLE”

“Landini dovrebbe ben sapere che non è Salvini a superare se stesso, ma Don Ciotti. È il leader di Libera, infatti, ad aver insultato calabresi e siciliani, dando loro dei potenziali criminali, parlando di un ponte che avrebbe unito ‘due

cosche’ e non due coste. I meridionali non credo abbiano dubbi su chi è il vero fautore dell’imbarbarimento della politica”. Lo dichiara il deputato della Lega Attilio Pierro.

Share on: WhatsApp