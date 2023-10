EUROPEE 2024, IL MOVIMENTO 5 STELLE IN CERCA DEL CANDIDATO PER LA PROVINCIA DI SALERNO

Il Movimento 5 Stelle, già nelle prossime settimane, dovrà definire il nome sul quale puntare, in Provincia di Salerno, per la prossima tornata per le Europee del 9 Giugno 2024: in corsa, oramai da tempo, c’è l’ex deputato Nicola Provenza che, nei mesi scorsi, era stato anche indicato come possibile Coordinatore Provinciale del M5S. Alla fine il posto di Coordinatore è andato a Virginia Villani che, considerato il ruolo, non potrà partecipare alla prossima campagna elettorale per le Europee. Invece, come nome femminile, da affiancare a quello di Provenza, ci potrebbe essere quello dell’ex senatrice Felicia Gaudiano, rimasta fuori, come lo stesso Provenza, dal Parlamento dopo aver ricoperto il ruolo di parlamentare dal 2018 al 2022.

