MERCATO SAN SEVERINO. IL SINDACO SOMMA SCRIVE ALL’ASL: “MANCANO MEDICI AL CENTRO VACCINALE”

“Con una lettera indirizzata, direttamente, ai vertici dell’Asl di Salerno, questa mattina ho lamentato le difficoltà che tantissimi cittadini di Mercato San Severino stanno incontrando nella somministrazione dei vaccini, sia obbligatori che facoltativi, all’interno del Centro ubicato nel nostro Comune.”

Lo annuncia Antonio Somma, Sindaco del Comune di Mercato San Severino.

La mancanza di personale addetto alle vaccinazioni, infatti, provoca lunghe attese e file interminabili che, di fatto, si ripercuotono sulle fasce piu’ deboli come anziani, bambini e persone affette da seri problemi di salute. Una situazione che sta diventando non piu’ sopportabile e che, come richiesto nella lettera inviata in mattinata, richiede un intervento urgente ed immediato da parte dell’Asl della Provincia di Salerno. Confido, a questo punto, nella immediata risposta degli uffici dell’Asl di Salerno, i quali hanno la gestione del personale e la loro dislocazione sul territorio.