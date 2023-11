EUROPEE 2024. NEL MOVIMENTO 5 STELLE C’E’ ANCHE IL NOME DELLA COORDINATRICE VIRGINIA VILLANI

Virginia Villani, attuale Coordinatrice Provinciale di Salerno del Movimento 5 Stelle, è uno dei nomi sui quali Giuseppe Conte potrebbe puntare in occasione della prossima tornata elettorale per le Europee del Giugno del 2024. Virginia Villani, un mandato in Parlamento con il Movimento 5 Stelle, poi l’esperienza della campagna elettorale per le Politiche del 2022, infine l’elezione al Coordinamento Provinciale di Salerno, potrebbe essere indicata come nome del territorio, dopo che Isabella Adinolfi, eletta con il M5S, è passata all’interno di Forza Italia. In Campania, dopo l’annuncio della rinuncia ad una candidatura da parte dell’ex Presidente della Camera Roberto Fico, c’è bisogno di dare forza e linfa alla lista, considerato che con ogni probabilità proprio nel Collegio del Sud Italia il Movimento dovrebbe ottenere la migliore performance elettorale.

