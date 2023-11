PROVINCIALI 2023. FORZA ITALIA CONVOCA GLI AMMINISTRATORI LOCALI PER GIOVEDI’ 23 NOVEMBRE

Tutti gli amministratori comunali di Forza Italia della Provincia di Salerno sono stati convocati, direttamente dal Coordinatore Regionale Fulvio Martusciello, per la serata di giovedi’ 23 Novembre, in un noto locale del centro cittadino, per fare il punto della situazione in vista delle elezioni Provinciali del 20 Dicembre. Firme a sostegno della lista, scelte definitive delle 7 candidature che spettano a Forza Italia all’interno della lista che sarà fatta insieme alla Lega ed a Noi Moderati, poi un cenno anche all’imminente celebrazione del Congresso Provinciale del partito degli Azzurri. E quella di giovedi’ sarà, con ogni probabilità, anche l’ultima riunione plenaria prima del deposito della lista per la partecipazione alle prossime elezioni provinciali: il termine ultimo scade, infatti, il prossimo 29 Novembre.

