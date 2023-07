EUROPEE 2024, VERSO IL DERBY ALL’INTERNO DELLA GIUNTA DE LUCA CON CAPUTO E FORTINI

E’ sempre piu’ probabile che, in occasione della prossima tornata elettorale per le Europee del 9 Giugno 2024, ci possa essere un vero e proprio derby all’interno dell’attuale Giunta Regionale della Campania. In campo, di sicuro, con Italia Viva, ci sarà l’attuale assessore all’agricoltura Nicola Caputo, mentre per il Partito Democratico, è molto probabile, che ci possa essere la candidatura dell’assessore alla scuola Lucia Fortini. Due nomi importanti dell’attuale Governo Regionale della Campania, in campo, con due liste diverse e con la possibilità, in caso di elezione all’Europarlamento, di liberare due posti all’interno della Giunta Regionale per l’ultimo rush finale verso le Regionali del 2025.

Share on: WhatsApp