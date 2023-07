NUNZIO CARPENTIERI CONVOCA COMMISSIONE TRASPARENZA SU LAVORI FIUME SARNO

E’ stata convocata per domani, martedi’ 11 Luglio, a partire dalle 15:30, una nuova seduta della Commissione Trasparenza della Regione Campania, presieduta dal Consigliere Regionale Nunzio Carpentieri (Fratelli d’Italia), per affrontare il tema dei lavori per la messa in sicurezza e la bonifica del fiume Sarno. Numerose le amministrazioni comunali coinvolte, che vanno dalla zona dell’Agro fino alla Valle dell’Irno: al centro della discussione lo stato attuale dei lavori, l’impegno concreto dei finanziamenti regionali e l’attività da parte degli uffici della Regione Campania. Già nei mesi scorsi Carpentieri, molto sensibile alla tematica del fiume Sarno, avevano convocato una prima seduta della Commissione Trasparenza alla quale numerosi amministratori locali, vicini al Partito Democratico, avevano preferito non partecipare.

