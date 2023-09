FDI AD AVELLINO PER L’ITALIA VINCENTE. IANNONE: “GRANDE PARTECIPAZIONE PER L’EVENTO”

Grande partecipazione oggi ad Avellino, presso l’Hotel de la Ville, per l’evento “L’Italia Vincente – 1 anno di risultati”. Con circa 600 presenze, la kermesse politica del partito della Meloni ha confermato ancora una volta la passione e l’amore incondizionato di simpatizzanti e militanti per Fratelli d’Italia e la sua leader. Molti i parlamentari che hanno infiammato con i loro interventi l’entusiasmo del pubblico presente in sala: il sen. Antonio Iannone, a cui è stata affidata la relazione introduttiva, l’on. Gimmi Cangiano, l’on. Marco Cerreto, l’on. Gianfranco Rotondi, l’on. Michele Schiano di Visconti, l’on. Marta Schifone, l’on. Imma Vietri, la sen. Giulia Cosenza, il sen.

Domenico Matera e il sen. Sergio Rastrelli. Previsto anche l’intervento della sen. Giovanna Petrenga, che ha lasciato la sala anticipatamente per un improvviso lutto. A seguire il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che ha relazionato sul suo primo anno a capo di un dicastero strategico e di fondamentale importanza per il nostro Paese. Tanti i traguardi raggiunti e in dirittura d’arrivo per i progetti messi in campo da Sangiuliano. L’evento si è concluso con il panel “Lo sport in Costituzione” con gli interventi del sen. Antonio Iannone, primo firmatario della Legge Costituzionale, e di Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute. Ha moderato Gianni Colucci, capo redattore de Il Mattino Avellino. “Si può essere veramente orgogliosi dei parlamentari campani di Fratelli d’Italia che, per presenza e per qualità, in Parlamento si stanno facendo valere”, ha dichiarato il sen. Iannone. “Quello che conta in politica è il consenso e il senso di appartenenza. Il consenso è verificabile nei numeri mentre il senso di appartenenza è quello che stanno dimostrando i presenti in sala, o che hanno dimostrato i nostri militanti in campagna elettorale impegnandosi al massimo nonostante non fossero candidati in prima persona”, ha aggiunto.