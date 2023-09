GIOVANNI GUZZO: “A PADULA PER PARLARE DI LEGALITA’ CON IL PREMIO JOE PETROSINO”

“È sempre un momento significativo di sensibilizzazione sui valori di cui Joe Petrosino è stato modello: l’onestà, il rispetto della legge. Gli stessi che l’ Associazione Internazionale “Joe Petrosino” è impegnata ad affermare e tramandare. Il poliziotto italo – americano resta una figura che infonde fiducia nella giustizia e nel senso civico. Particolarmente educativa per le giovani generazioni e limpido esempio di impegno nella lotta al crimine organizzato. A lui possiamo tutti guardare come punto di riferimento per costruire una società più giusta.”

Lo scrive il Vice Presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo.

Il Premio ha il merito di diffondere la cultura della legalità attraverso la testimonianza diretta di coloro che hanno fatto dell’impegno sociale e civile un modello di vita. Partecipare al Premio è entrare nell’esperienze vissute dai protagonisti, nelle loro storie e nelle loro “missioni”.

Anche questa edizione è stata un bel momento di riflessione. Grazie per l’invito al presidente Pasquale Chirichella e al pronipote di Joe Petrosino, Nino Melito Petrosino.