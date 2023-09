REGIONALI 2025. IL MINISTRO SANGIULIANO FRENA: “NON E’ IL MOMENTO DI PARLARNE”

“Non è il momento per parlarne. Il mio ruolo è quello di fare bene il ministro, ponendo grande attenzione alla Campania”. Lo ha detto a margine della kermesse regionale di Fratelli d’Italia, che si è tenuta ad Avellino, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, rispondendo ad una domanda sulla sua possibile candidatura alla presidenza della Regione. “Sarò spesso a Salerno -ha però aggiunto subito dopo-. Non faccio il radical chic sulle terrazze romane, ma vado di contrada in contrada perchè, soprattutto al Sud, la cultura è una grande occasione anche per lo sviluppo economico”

