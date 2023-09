MERCATO SAN SEVERINO, L’IRA DI SOMMA PER GLI ALLAGAMENTI: “ORA I RESPONSABILI”

“Abbiamo convocato, già per il prossimo 27 Settembre, i responsabili della Gori, della Provincia di Salerno, dell’Ente Idrico Campano e del Consorzio di Bonifica, per affrontare l’insopportabile problema degli allagamenti che, nonostante i numerosi interventi effettuati negli ultimi mesi, continuano a verificarsi in numerosi punti del nostro territorio.”

Lo annuncia Antonio Somma, Sindaco del Comune di Mercato San Severino.

E’, davvero, impensabile che a distanza di poche settimane dalla consegna di alcuni lavori e dal collaudo degli stessi, alla prima pioggia autunnale, si debbano creare gli stessi disagi che si verificavano prima dell’intervento. Il tempo della pazienza è davvero finito ed è giunto il momento di individuare i responsabili di chi, evidentemente, ha commesso errori di progettazione o di esecuzione dei lavori. Su questo punto saremo intransigenti perchè abbiamo la necessità di trovare immediate e concrete soluzioni che rendano le nostre strade sicure, con ogni condizioni atmosferica.