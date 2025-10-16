FICO E DE LUCA JR IN TOUR PER LE REGIONALI IN CAMPANIA: INCONTRO A LACEDONIA

Roberto Fico e Piero De Luca vanno sotto braccio, in questa campagna elettorale, in vista del voto del 23 e 24 Novembre. Un nuovo incontro pubblico, questa volta, in Provincia, nel cuore delle Aree Interne dell’Irpinia.

Prosegue il cammino di ascolto e confronto in vista delle prossime elezioni regionali in Campania.
A Lacedonia per l’iniziativa “Ricominciare da T(r)E: Istruzione, Lavoro, Mobilità”, abbiamo avuto un incontro molto partecipato su temi decisivi per il futuro soprattutto delle nostre aree interne, insieme al candidato Presidente Roberto Fico, a Dario Nardella, Maurizio Petracca, Antonio Di Conza e Gerardo Capodilupo.
E’ quanto scrive il Segretario Regionale del Pd Pier De Luca. 
Le aree interne rappresentano una parte essenziale della nostra regione e dell’intero Paese, una risorsa su cui abbiamo già lavorato tanto e che dobbiamo sostenere sempre più. Dobbiamo creare le condizioni perché i giovani possano restare, studiare, lavorare e costruire qui il proprio futuro. Servono investimenti ulteriori nei prossimi anni su istruzione, sanità, occupazione, infrastrutture, servizi pubblici essenziali e sostegno agli investimenti. Gli unici interventi sono stati finanziati con fondi regionali e del Pnrr in questi anni.

