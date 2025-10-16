FORZA ITALIA PRESENTA LA LISTA DEI CANDIDATI PER LE REGIONALI IN PROVINCIA DI CASERTA

Parte la campagna elettorale di Forza Italia per le prossime regionali in Campania. Sabato prossimo alle ore 10.30 all’hotel Plaza di viale Vincenzo Lamberti a Caserta saranno presentati i candidati della lista provinciale alla presenza del capogruppo al Senato Maurizio Gasparri e del vicesegretario nazionale Stefano Benigni.

In collegamento interverrà il segretario nazionale Antonio Tajani, che – si legge in una nota – illustrerà le priorità del programma azzurro e il significato politico della sfida campana.

Durante l’evento saranno ufficializzate, prosegue la nota, le nuove adesioni di consiglieri comunali al partito, a conferma del radicamento di Forza Italia nella provincia di Caserta e del rilancio della proposta moderata in vista del voto regionale.

“Forza Italia mette in campo energie nuove e competenze vere – ha spiegato il segretario regionale Fulvio Martusciello – per costruire un progetto credibile, radicato e capace di dare risposte ai territori. È una fase in cui il partito cresce, si apre e raccoglie nuove adesioni, anche di amministratori locali che scelgono di condividere il nostro percorso”.

