FISCIANO. ALFONSO CAVALIERE: “I MIEI AVVERSARI SOLO ADESSO SI RICORDANO DELL’UNIVERSITA’ “

Lo scrive Alfonso Cavaliere, candidato sindaco per il Comune di Fisciano con la lista Fisciano Europea.

Ci pensano solo oggi, solo dopo la nascita del nostro gruppo Fisciano Europea , un innovativo movimento politico, che, per rilanciare l’economia e la vita sociale sul nostro territorio, vuol mettere l’ateneo al centro della sua azione amministrativa.”

Siamo l’unico movimento che è riuscito a mettere a nudo tutte le criticità di questo paese, anzi, di questo PAESE CHE NON C’È!

Parco urbano, palazzetto dello sport, istituti superiori, eventi culturali, spettacolo, teatro e recitazione, centri sociali, maggiore mobilità interna, più servizi alle famiglie, con ludoteche e asili, intrattenimento per gli anziani, inclusione sociale, miglioramento della raccolta differenziata, pianificazione per il commercio, lavoro e south working.

Non contiamo sui rapporti personali ma sulla fiducia delle persone, che stiamo acquisendo ad ogni uscita pubblica.

Per un vero cambiamento, il 3 ed il 4 ottobre, scegliete noi, scegliete l’innovazione, scegliete il coraggio di chi ha deciso di mettersi in gioco partendo da zero.