FISCIANO. CAVALIERE: “PACIFICO NEL 2008 HA VOTATO A FAVORE DELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO”

Alfonso Cavaliere, Candidato sindaco del Comune di Fisciano, sferra un duro attacco a Rosario Pacifico, altro candidato sindaco che sta muovendo tutta la sua campagna elettorale sulla battaglia contro l’impianto di compostaggio.

È simpatico sentire in giro che i miei concorrenti stiano letteralmente ‘rastrellando’ la frazione Soccorso in cerca di voti, quando, invece, nel 2008, non si preoccuparono di interpellare la popolazione, prima di deliberare la realizzazione dell’impianto di compostaggio… Su questo tema, come Fisciano Europea – Città Universitaria siamo stati gli unici a tenere fin dall’inizio una posizione chiara e coerente, chiedendo la delocalizzazione dell’impianto di compostaggio lontano da qualsiasi centro abitato. E gli altri?

L’attuale amministrazione non si è dimostrata in grado di gestire un progetto “ereditato” da quelle passate, causando timori e agitazione tra la popolazione, in particolare della frazione Soccorso. Ma è soprattutto il candidato sindaco di “Impegno e trasparenza” a dover fare chiarezza. Infatti, nel 2008, all’epoca dell’approvazione del progetto, il dott. Rosario Pacifico era un membro della giunta, ricopriva la carica di assessore all’ambiente ed era favorevole all’impianto.

Nulla di personale, ma è doveroso che i cittadini conoscano la verità carte alla mano. I rappresentanti di “Impegno e trasparenza” chiariscano la loro posizione, se non altro per essere coerenti con il nome da loro scelto. Ed è soprattutto il loro candidato sindaco a dover spiegare. Legittimo se avesse cambiato idea, ma si tratterebbe di “una conversione” per convenienza elettorale.

Come Fisciano Europea – Città Universitaria abbiamo inserito l’ambiente e la salute al primo posto dei nostri obiettivi programmatici. Contrariamente all’attuale amministrazione che ha sostanzialmente confermato le decisioni del passato, noi proponiamo di riaprire una discussione partecipata e democratica, che evidenzi vantaggi e rischi per la comunità. La nostra posizione è chiara: il sito di compostaggio non può essere assolutamente realizzato in quella zona se ciò collide con la salute pubblica e con la volontà dei cittadini.

Fisciano merita di più.