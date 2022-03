FISCIANO. IL SINDACO SESSA CONVOCA PARROCCHIE ED ASSOCIAZIONI PER AIUTI UCRAINA

E’ stata convocata direttamente dal Sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa una riunione operativa, a Palazzo di Città, con tutti i responsabili delle parrocchie e delle associazioni di volontariato, per coordinare tutte le attività, in parte già iniziate, per la raccolta di beni di prima necessità da destinare ai profughi in arrivo dall’Ucraina. Si tratta di un vero e proprio tavolo programmatico, fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Fisciano, per creare un coordinamento sulle attività di solidarietà che, già nelle scorse settimane, hanno portato a raccolte di beni da destinare alle popolazioni in fuga dalla guerra.

