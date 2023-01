FISCIANO. NASCE ASSOCAMPANIA, L’ASSOCIAZIONE CHE RIUNISCE I COMMERCIANTI DEL TERRITORIO

L’unione fa la forza. Decine di commercianti di Fisciano hanno deciso di rimboccarsi le maniche per dare nuova linfa al settore dando vita all’Associazione Assocampania PMI. L’obiettivo primario è il bene ed il rilancio del comune della Valle dell’Irno, mettendo al centro il commercio, cercando di diventare interlocutori presso le istituzioni, creare sinergie tra gli operatori al fine di ottenere agevolazioni condivise e supporto di vario genere alle singole attività.

“Credo di non dire nulla di nuovo – afferma Vincenzo Caruso– se sostengo che la pandemia prima e la guerra dopo hanno contribuito all’innalzamento dei costi per tutti noi commercianti, e non solo. Accanto all’aumento considerevole di tanti generi alimentari di prima necessità, il commerciante si trova a fronteggiare gli elevati costi delle bollette dell’energia elettrica e del gas. Se le famiglie sono letteralmente strozzate da questi aumenti – prosegue il presidente dell’Associazione – noi commercianti non riusciamo più a far quadrare i conti. Purtroppo noto, con mio sommo rammarico, che anche qui a Fisciano diverse attività commerciali sono fortemente in crisi, mentre altre hanno già chiuso i battenti»

Quindi cosa fare? «Io ritengo – afferma l’Avv. Raffaello Cocca direttore dell’Associazione – che la nostra associazione sin da subito cercherà di promuovere incontri, a vari livelli, e non solo con le istituzioni locali, ma anche con le associazioni di categoria allo scopo di potere tutti studiare, ricercare e proporre quelle azioni necessarie a dare un sostegno concreto al settore commercio e alle famiglie. Non vogliamo abbatterci o avvilirci e, soprattutto, non vogliamo che questa nostra città muoia. Per questo motivo nasce la necessità di unirci e di mettere a sistema idee e progetti ma anche di rafforzare le tutele che ci spettano, nel pieno rispetto dei nostri doveri.>>

