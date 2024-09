FIUME SARNO, L’APPELLO DI NUNZIO CARPENTIERI: “RISPOSTE IMMEDIATE O MOBILITAZIONE DI PIAZZA”

Di fronte a questo quadro, annunciai la volontà di convocare una nuova riunione della Commissione subito dopo il periodo estivo, per capire se e come quegli impegni fossero stati mantenuti. Ebbene, la seduta si terrà domani pomeriggio e ad essa ho richiesto presenza anche dei tecnici di ARPA Campania, ai quali, anche su sollecitazione del Sindaco di Scafati, ho scritto nelle scorse settimane per conoscere quali attività di indagine siano state svolte sulle acque del Sarno e con quali esiti. Ho chiesto inoltre di sapere se siano attivi sistemi di monitoraggio in tempo reale e se siano in programma nuove campagne di analisi delle acque e dell’ambiente.