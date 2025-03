FONDI PER LE REGIONALI 2020. ALDO SPINELLI INTERROGATO PER I FINANZIAMENTI A DE LUCA

L’imprenditore del settore portuale Aldo Spinelli, di recente coinvolto nell’indagine ligure che ha visto la sua condanna, insieme a quella dell’ex Presidente della Regione Giovanni Toti, per una serie di finanziamenti illeciti, è stato ascoltato, nei giorni scorsi, in Procura a Genova, su delega dalla magistratura inquirente di Salerno, per i fondi versati, nel 2020, per la campagna elettorale per le Regionali in Campania, a favore del Presidente Vincenzo De Luca.

L’indagine, che appartiene alla competenza territoriale di Salerno, riguarderebbe anche i rapporti tra Aldo Spinelli ed Agostino Gallozzi, soci in una azienda che si occupa di logistica portuale, per i finanziamenti elargiti al Comitato Elettorale di De Luca.