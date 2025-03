ROSSELLA SESSA (SISTEMI URBANI): “MODELLO DI CRESCITA SOSTENIBILE PER LE NOSTRE CITTA'”

“Sono onorata di aver assunto la Presidenza di FS Sistemi Urbani, un ruolo di grande responsabilità e al tempo stesso un’importante opportunità per contribuire alla valorizzazione e rigenerazione di aree non più funzionali all’esercizio ferroviario. L’obiettivo è restituire questi spazi ai cittadini, creando occasioni di sviluppo in un’ottica di sostenibilità e innovazione.”

E’ quanto dichiara, attraverso il proprio profilo Linkedin, Rossella Sessa, Presidente della società del Gruppo Ferrovie dello Stato Sistemi Urbani.

“Credo fermamente” continua Rossella Sessa, “che la nostra strategia possa diventare un modello di crescita sostenibile, migliorando la qualità della vita e rendendo le città italiane più moderne e vivibili. Lavorerò in sinergia con tutte le realtà coinvolte affinché i progetti di FS Sistemi Urbani rappresentino un esempio concreto di trasformazione urbana responsabile.”