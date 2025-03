CAVA DE’ TIRRENI. IL SINDACO SERVALLI: “OK A BILANCIO IN GIUNTA, ABBIAMO UN COMUNE SOLIDO”

“L’approvazione del Bilancio di Previsione 25/27 rappresenta una tappa fondamentale. Nelle ristrettezze in cui si trovano le Amministrazioni locali, destinatari di ulteriori recenti tagli, siamo riusciti a garantire gli impegni dell’Ente e qualche risorsa per la manutenzione della città. Più in generale, anche nella proiezione del prossimo rendiconto di gestione, possiamo dire di avere un comune solido ed in grado di rispondere alle esigenze dei suoi cittadini.”

E’ quanto dichiara il Sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli, a margine dell’approvazione in Giunta del nuovo Bilancio di Previsione che, nelle prossime settimane, approderà all’interno del Consiglio Comunale.