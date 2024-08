FORZA ITALIA. AD AVELLINO D’AGOSTINO A CACCIA DEI CANDIDATI PER LE PROSSIME ELEZIONI REGIONALI

Il neo Commissario Provinciale di Forza Italia Avellino Antonio D’Agostino è al lavoro, su tutto il territorio, per individuare i nomi dei candidati e delle candidate, in Provincia di Avellino, per le prossime elezioni regionali in Campania del 2025. Un lavoro che sta impegnando D’Agostino su tutto il territorio provinciale, anche attraverso una serie di contatti con alcuni consiglieri regionali uscenti ai quali il Presidente dell’Avellino avrebbe proposto una candidatura blindata in un collegio, quello Irpino, che da tempo non esprime un consigliere regionale di Forza Italia.

Chiaro che D’Agostino, dopo l’ottima performance elettorale delle Europee 2024, abbia anche rinunciato ad una sua partecipazione diretta alle prossime elezioni regionali, limitandosi ad un lavoro di coordinamento sul territorio, guardando con attenzione alle eventuali prossime elezioni Provinciali ma anche alle Politiche del 2027.