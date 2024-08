MARA CARFAGNA E MARIA STELLA GELMINI AD UN PASSO DALL’INGRESSO IN FRATELLI D’ITALIA

Mara Carfagna e Maria Stella Gelmini sono ad un passo dall’adesione a Fratelli d’Italia, il partito del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: da Roma, nelle ultime ore, si rincorrono voci di un imminente ingresso dei due ex Ministri, oggi all’interno di Azione, in Fratelli d’Italia. Entrambe cresciute, politicamente, nel centro destra, all’interno di Forza Italia, entrambe preoccupate dalla linea politica del partito di Carlo Calenda, sempre piu’ vicino al Partito Democratico, a cominciare dalle prossime elezioni regionali in Emilia Romagna, Umbria e Liguria.

Pare che i tempi dell’adesione di Maria Stella Gelmini possano essere molto rapidi, addirittura alla ripresa dei lavori parlamentari ad inizio settembre. Piu’ delicata, invece, la posizione di Mara Carfagna che, oltre ad essere Presidente Nazionale di Azione, ricopre anche il ruolo di Segretario d’Aula a Montecitorio.