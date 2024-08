NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “FIUME SARNO, IL VICE PRESIDENTE BONAVITACOLA HA ACCOLTO LE MIE RICHIESTE”

“Sono particolarmente soddisfatto dell’esito dell’audizione della Commissione Trasparenza che, oggi pomeriggio, su mia richiesta, si è tenuta a Napoli per affrontare, per la 13sima volta nel corso della Legislatura, il delicato tema dei lavori del Fiume Sarno. Il Vice Presidente della Regione Fulvio Bonavitacola, ammettendo che vi sono forti ritardi nella esecuzione delle opere, ha accolto le mie richieste, annunciando la volontà della Regione Campania di accelerare i tempi del cronoprogramma degli interventi.

Lo scrive, in una nota diffusa alla stampa, Nunzio Carpentieri, Presidente della Commissione Trasparenza e Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia.

Ho, in ogni caso, annunciato di aver convocato, già ai primi di settembre, una nuova riunione della Commissione Trasparenza per verificare lo stato dell’arte dei lavori e delle procedure amministrative che il Vice Presidente Bonavitacola dovrà illustrarci in quella sede. Nel caso tutto cio’ non dovesse accadere, ho già comunicato all’Assessore Bonavitacola di essere pronto con una serie di iniziative di piazza con tutte le Comunità coinvolte dal tema del Fiume Sarno, che oggi, con gli amministratori di Scafati, Mercato San Severino, Angri e San Marzano sul Sarno hanno partecipato alla seduta della Commissione Trasparenza.” Il mio personale impegno per i lavori del Fiume Sarno, continua il Presidente della Commissione Trasparenza Nunzio Carpentieri, Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia, è massimo e continuo, anche in questo periodo semi feriale che vede tanti amministratori locali distratti da altro. A Settembre attendo, insieme a migliaia di cittadini dei comuni attraversati dal Fiume Sarno fiducioso, le notizie che il Vice Presidente Bonavitacola ci fornirà sulla situazione dei lavori per il Fiume Sarno.