FORZA ITALIA, EUROPEE 2024: IL TRIS D’ASSI CON PATRICIELLO, OCCHIUTO E SILVESTRIS

Tre nomi al maschile per coprire tutti i territori della Circoscrizione Sud e per puntare ad un numero importante di voti. Forza Italia, in vista delle Europee del 2024, punta su di un tris d’assi: Aldo Patriciello, europarlamentare uscente ed imprenditore del settore della sanità con interessi in Molise ed in Campania; Mario Occhiuto, Senatore in carica e fratello del Presidente della Regione Calabria; Sergio Silvestris, noto farmacista di Bari con interessi diffusi su tutto il territorio della Puglia.

Una squadra che, ovviamente, dovrà essere anche completata dalla componente femminile che parte dalle due europarlamentari uscenti del partito degli azzurri: Lucia Vuolo ed Isabella Adinolfi.

A Paestum, in occasione del Berlusconi Day, ci sarà spazio per discutere della composizione della lista per le Europee del prossimo 9 Giugno ed anche per avviare, sui territori, la campagna elettorale.