FRATELLI D’ITALIA. A BELLIZZI IL 16 SETTEMBRE LA FESTA PROVINCIALE DEL PARTITO

E’ in programma a Bellizzi, uno dei comuni chiamati al voto nella prossima primavera, la festa provinciale di Fratelli d’Italia, l’evento con il quale si torna alla politica attiva dopo il periodo di pausa per l’estate. L’appuntamento è per il prossimo 16 Settembre, a partire dalle 10:30, con l’intervento di apertura del Vice Ministro degli Esteri Edmondo Cirieilli. Nel corso del pomeriggio, poi, ci saranno una serie di incontri tematici dedicati al mondo dei giovani e degli enti territoriali, prima della chiusura, in programma in serata, con l’intervento del Senatore Antonio Iannone.

