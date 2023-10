E’ in programma per la mattinata di sabato 7 Ottobre, all’interno dei locali del Bar Moka di Salerno, la conferenza stampa di presentazione del nuovo Coordinamento Cittadino di Forza Italia. All’incontro prenderanno parte, tra gli altri, il Coordinatore Regionale del partito degli Azzurri Fulvio Martusciello ed il neo Coordinatore cittadino Giuseppe Fauceglia che, nel corso delle ultime settimane, ha lavorato alla creazione del nuovo gruppo politico per il Comune capoluogo.

