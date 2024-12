FRANCO MARI (AVS) A POMIGLIANO PER LA PROTESTA DEI LAVORATORI DELL’INDOTTO STELLANTIS

“Stellantis non rinnova la commessa, che scade il prossimo 31 dicembre, a Trasnova e in 90 a Pomigliano perdono il posto di lavoro.

Siamo stati questa mattina al presidio organizzato dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali dei metalmeccanici per ribadire che nonostante il racconto fantastico della Meloni si continuano a perdere posti di lavoro e le crisi sono innumerevoli proprio per l’assenza di politiche industriali e per la volontà del Governo di non agganciare la transizione energetica.”

Lo scrive il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Franco Mari.

Una scelta miope, che non produce solo le dimissioni di Tavares, ma soprattutto ristrutturazioni aziendali a danno dei lavoratori, i quali però non beneficiano di nessuna buonuscita milionaria. Quelli della ditta monocommittente Trasnova lavorano alla logistica del sito di Pomigliano da decine di anni, in alcuni casi da oltre trentacinque, e vengono scaricati da un giorno all’altro senza alcuna garanzia per il futuro. E poi c’è chi si meraviglia per lo sciopero generale o si straccia le vesti per la parola “rivolta”.