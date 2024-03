FRANCO MARI (AVS): “ADERIAMO A MANIFESTAZIONE FOS-PRISMYAN DI LUNEDI’ 18 MARZO”

“La vertenza per la difesa dello stabilimento FOS – Prysmian di Battaglia è il simbolo del fallimento di questo governo nella difesa di produzioni strategiche. Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, puntualmente, quando deve scegliere tra le due cose non esita un attimo a privilegiare la presunta libertà delle imprese di dismettere, di abbandonare i nostri territori e delocalizzare.”

Lo scrive il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Franco Mari.

Sarebbe stato meglio lasciare al Ministero il nome che aveva, ma fare effettivamente qualcosa per difendere e sostenere le produzioni fatte in Italia da lavoratrici e lavoratori italiani, anziché cambiare nome, mettere la parola ITALY sulla carta intestata e nei sottopancia in TV, senza però muovere un dito per mettere in sicurezza produzioni italiane come quelle della fibra ottica che sono decisive per la digitalizzazione prevista e finanziata dal PNRR. La vicenda della FOS – Prysmian, che non vende un metro di fibra in Italia, è emblematica per descrivere al meglio questa incapacità del Governo di oggi come, bisogna dirlo, di quelli di ieri nel mettere in campo una visione dello sviluppo con politiche industriali che tutelino veramente le nostre produzioni e i nostri lavoratori. Su questo sono intervenuto in aula ed ho depositato una interrogazione ai ministri competenti. Per questo aderiamo alla manifestazione convocata dalle Organizzazioni Sindacali non solo in difesa della FOS, ma giustamente “a tutela del lavoro e dell’economia e del Paese” per lunedì alle 9,30 in piazza Amendola a Battaglia.