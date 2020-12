FRANCO PICARONE (PD): “IL BILANCIO DI PREVISIONE APPROVATO A TEMPI DA RECORD”

Approvato il bilancio preventivo e la legge di stabilità 2021-2023, senza ricorso al voto di fiducia. Nei 5 anni precedenti ed anche quest’anno non ci sarà dunque esercizio provvisorio.

Approvato anche il DEFRC (Documento di economia e finanza regionale) e la relativa risoluzione di maggioranza. Approvato tutti gli indirizzi recepiti nel DEF predisposto dalla giunta, più altri definiti dal Consiglio nella risoluzione, quali:

a) riproposizione di una nuova legge regionale sull’Autismo;

b) attivare un fondo per le aziende in crisi;

c) facilitare le transazioni per evitare aggravi di spese legali;

d) sostegno per le famiglie e la denatalità;

e) indirizzo per effettuare concorsi a termine di minimo 36 mesi per operatori sanitari e socio sanitari e convertire così quelli in corso;

f) Convertire l’Agenzia per le Universiadi in Agenzia per lo sport della Regione;

d) dare mandato alla Giunta affinché sui tavoli nazionali sia condotta una battaglia per l’equa ripartizione del Recovery Fund per non penalizzare

ancora una volta il Sud.