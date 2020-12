MERCATO SAN SEVERINO. AL VIA LA CONSEGNA DEI PACCHI DEL BANCO ALIMENTARE

L’occasione sancisce l’avvio del progetto “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita” che vedrà la sinergia tra il Comune di Mercato S. Severino ed il Banco Alimentare e grazie al quale il sostegno alimentare alle famiglie proseguirà, ogni mese, per tutto l’anno 2021.

Al ritiro dei pacchi e dei panettoni hanno presenziato il Consigliere Felice De Santis ed il Sindaco Somma il quale ha rimarcato “l’importanza di avviare questo progetto alla vigilia del Natale per dare un segno concreto della vicinanza del Comune di Mercato S. Severino a queste famiglie e donare loro un sorriso ed una speranza. Un ringraziamento doveroso va al Banco Alimentare per il concreto aiuto che fornirà nei prossimi mesi e alla Conad di Mercato San Severino che, per l’occasione, ha donato i panettoni natalizi”.