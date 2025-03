FRANCO SILVESTRO E’ IL NUOVO COORDINATORE PROVINCIALE DI FORZA ITALIA NAPOLI

Forza Italia consolida la sua presenza sul territorio e si prepara alle prossime sfide elettorali con una nuova guida provinciale. Il congresso di Napoli ha sancito l’elezione del senatore Francesco Silvestro a coordinatore provinciale di Forza Italia, in una giornata dedicata alla costruzione di un partito sempre più forte e radicato. Un appuntamento che ha visto una grande partecipazione di militanti, amministratori e dirigenti, testimoniando il rinnovato slancio del partito nella città e nella provincia. “Quello di oggi è il Congresso dei fatti, perché Forza Italia è il partito della concretezza, non delle parole. Abbiamo ricostruito una comunità politica forte, riportando entusiasmo tra militanti, amministratori e cittadini che credono in un centrodestra serio e credibile. Ora inizia una fase nuova: ci aspettano le elezioni amministrative del 25 e 26 maggio, in cui vogliamo essere protagonisti in ogni comune, con candidati radicati e proposte concrete. E guardiamo già alla sfida più grande, le elezioni regionali, che mi auguro si tengano a ottobre. La Campania ha bisogno di un governo capace di rilanciarne l’economia, le infrastrutture, i servizi, e Forza Italia sarà determinante in questo percorso”, ha dettp Francesco Silvestro, neoeletto coordinatore provinciale. A sottolineare l’importanza di questo congresso è stato Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, che ha evidenziato il lavoro di consolidamento e crescita che il partito sta portando avanti. “Quella di oggi è una giornata fondamentale. Il congresso di Napoli segna il rilancio di Forza Italia in città e in tutta la provincia. La classe dirigente che oggi eleggiamo avrà il compito di rafforzare il legame con il territorio, aprire un dialogo costante con le categorie produttive, il mondo del lavoro e le professioni. Il nostro obiettivo è chiaro: costruire una proposta di governo vincente per la Campania. Le sfide che ci attendono sono impegnative, ma abbiamo dalla nostra parte la forza delle idee e la credibilità di un partito che si fonda su serietà, impegno e competenza. Forza Italia è pronta ad essere protagonista”. Il congresso ha visto la partecipazione del segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, che ha concluso i lavori, e del ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, oltre a numerosi dirigenti e amministratori locali.

Share on: WhatsApp