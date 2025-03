COMUNE DI SARNO. VIRGINIA VILLANI (M5S): “FARE CHIAREZZA SU QUANTO ACCADUTO NEL COMUNE”

“Le recenti vicende giudiziarie che coinvolgono il Comune di Sarno sono di una gravità inaudita e impongono un’immediata operazione di trasparenza. Da cittadina sarnese e da Coordinatrice del Movimento 5 Stelle in provincia di Salerno, ritengo doveroso che siano chiarite tutte le eventuali responsabilità politiche e amministrative legate all’inchiesta che ha portato all’interdizione dell’avvocato Rubina Pignataro dal suo incarico nel Nucleo di valutazione. Le accuse di riciclaggio e gestione di denaro proveniente da attività illecite, che emergono dall’indagine della Guardia di Finanza e della Procura Antimafia, gettano un’ombra pesantissima sull’operato dell’amministrazione comunale. Non possiamo ignorare che il Nucleo di valutazione, di cui l’avvocato Pignataro faceva parte, ha il compito di garantire la trasparenza e il corretto funzionamento della macchina amministrativa. Per questo motivo, chiedo con forza che venga fatta piena luce sulla vicenda e che il Ministero dell’Interno valuti l’opportunità di inviare una commissione d’accesso per verificare la sussistenza di eventuali condizionamenti nell’ente comunale. I cittadini di Sarno meritano istituzioni cristalline, libere da qualsiasi ombra di illegalità. Non ci fermeremo finché non avremo risposte certe e provvedimenti adeguati”. A dirlo è la Coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno Virginia Villani.

