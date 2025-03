ROCCAPIEMONTE. LA DENUNCIA DELL’OPPOSIZIONE: “AMMANCHI NELLE CASSE COMUNALI”

Ammanchi nelle casse del Comune, intervengano la Corte dei Conti e la Magistratura.

La dura denuncia, ieri, durante il Consiglio Comunale, della consigliera di minoranza Luisa Trezza.

«Calcio e tifo non c’entrano nulla, ma le tasche dei cittadini e le casse del Comune si – ha dichiarato la consigliera comunale di minoranza Luisa Trezza –.

Da tre anni, in aula consiliare ed agli uffici, io e i miei colleghi, stiamo denunciando i mancati introiti nel bilancio comunale dei proventi del Ravaschieri, tuttavia si continua a fare finta di niente.

Le bollette, salatissime, di acqua, luce e gas le paghiamo noi, nonostante il dirigente dell’ufficio tecnico abbia intimato alla Polisportiva la voltura dei contatori.

Il sindaco Pagano (in carica da giugno 2017), già presidente della Polisportiva Rocchese, ruolo oggi rivestito da suo fratello, già sindaco di Roccapiemonte (2002–2012), ha riferito in aula che da convenzione le bollette le deve pagare l’Ente comune.

Ma da convenzione tutte le squadre diverse dal concessionario, ossia la Polisportiva Rocchese, che utilizzano, sistematicamente o saltuariamente, lo stadio comunale, ma anche il campetto di calcio a cinque adiacente, devono pagare il fitto al Comune, cosa che non avviene.

Stesso discorso per i cartelloni e striscioni pubblicitari esposti in campo.

Ieri in aula consiliare – ha continuato la consigliera Luisa Trezza – provocatoriamente ho consegnato, prima dell’approvazione del bilancio di previsione 2025-2027, bilancio lacrime e sangue, la copia di un bonifico bancario di € 1.050, soldi versati da una squadra di calcio per gare di campionato svoltesi sul nostro stadio comunale, direttamente nelle casse della Polisportiva Rocchese, soldi che dovevano, per convenzione, entrare nel nostro bilancio insieme a tanti altri ma che, invece, vengono incassati illecitamente da altri.

E poi, per far quadrare i conti, l’amministrazione Pagano ha il coraggio di mettere le mani nelle tasche delle famiglie rocchesi, stabilendo la massima aliquota per l’addizionale comunale e per l’Imu, aumentando le tariffe della Tari, del cimitero, e riducendo notevolmente la compartecipazione dell’Ente ai costi della mensa, del trasporto scolastico e per la retta dell’asilo nido comunale.

Come se non bastasse – ha proseguito Luisa Trezza – l’amministrazione Pagano ha investito altri 70 mila euro di soldi pubblici per installare oltre 50 pannelli fotovoltaici sugli spogliatoi del Ravaschieri, ben venga il risparmio energetico, ma per risparmio di chi, visto che le bollette non le deve pagare il Comune bensì il privato?

O Polisportiva Rocchese, Comune di Roccapiemonte e Amministrazione Pagano sono la stessa cosa?

Oltre alla Corte dei Conti sulla vicenda intervenga la Magistratura, d’altronde non sarebbe la prima volta» – ha concluso la consigliera Luisa Trezza.