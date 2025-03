GIANFRANCO LIBRANDI (FORZA ITALIA): “IL SUD DEVE ESSERE MOTORE SVILUPPO ITALIA”

Forza Italia accelera in Campania con l’obiettivo di raggiungere il 25% alle prossime elezioni. A ribadirlo è stato Gianfranco Librandi, vicecoordinatore regionale del partito, intervenuto al congresso provinciale di Napoli. “Abbiamo basi solide per crescere, ma dobbiamo correggere gli errori della giunta precedente con azioni concrete su lavoro, sanità, infrastrutture e innovazione”, ha affermato. Al centro della strategia azzurra c’è il rilancio del Mezzogiorno, che Forza Italia intende trasformare in un hub economico e logistico competitivo. “Il completamento dell’Alta Velocità Napoli-Bari è una priorità assoluta, così come il potenziamento dei porti di Napoli e Salerno, che devono diventare il cuore di una nuova strategia commerciale per il Mediterraneo”, ha sottolineato Librandi. Anche sul fronte dell’energia, il Sud può giocare un ruolo chiave. “Abbiamo oltre il 60% del potenziale solare italiano, ma non siamo ancora leader nel fotovoltaico. È il momento di investire seriamente, senza preclusioni ideologiche, anche sul nucleare di nuova generazione”, ha aggiunto. Uno dei nodi centrali resta l’occupazione giovanile. “Dobbiamo creare le condizioni per far restare i talenti al Sud. Misure come la settimana corta possono migliorare produttività e qualità della vita”, ha evidenziato Librandi, che ha poi puntato l’attenzione sul tema del credito: “Il 10% della popolazione meridionale non ha accesso a una banca. Senza credito non si investe e non si cresce. Serve un migliore utilizzo dei fondi europei per sostenere le imprese”. Sul fronte geopolitico, Librandi ha rilanciato la necessità di una difesa comune europea. “Sosteniamo l’Ucraina, ma dobbiamo anche lavorare per riaprire un canale diplomatico con la Russia. La guerra ha conseguenze economiche pesanti e le armi devono servire da deterrente, non da strumento di escalation”, ha dichiarato, citando la posizione di Papa Francesco sulla necessità di una soluzione pacifica. Infine, Forza Italia vuole restituire al Sud un ruolo centrale nello sviluppo europeo. “Napoli ha tutte le carte in regola per diventare la sede mediterranea dell’Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima. Il Sud non deve più essere un mercato di consumo, ma un motore di crescita e innovazione. Basta con l’assistenzialismo, servono strumenti per competere e vincere le sfide globali”, ha concluso Librandi.

