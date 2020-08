FRATELLI D’ITALIA. DOMENICA INIZIATIVA IN SPIAGGIA PER SOSTENERE L’AMBIENTE

Fratelli d’Italia lancia l’iniziativa “Lascia una buona impronta”. Per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente, del nostro mare e delle nostre spiagge saremo presenti nelle principali spiagge dove i cittadini potranno portare i rifiuti di vetro e plastica rinvenuti in acqua o tra la sabbia. Agli aderenti verranno consegnati come premio le infradito di Fratelli d’Italia .

È il riconoscimento doveroso al nostro bellissimo territorio che, dopo aver subito un’emergenza

come quella da COVID19, non accettiamo rimanga in balia del malcostume.

Domenica 9 agosto, al lido Acapulco Dolcevita Beach Club, via dei Navigatori 29 (Pontecagnano

Faiano) dalle ore 10:00 alle ore 13:00, saranno presenti il senatore Antonio Iannone, il commissario

provinciale Giuseppe Fabbricatore, rappresentanti istituzionali e militanti.